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Суд принял громкое решение по подозреваемому в расстрелах на Майдане: фото и видео

среда, 19 февраля 2020, 23:35
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Фото: LB.ua


Печерский районный суд Киева в среду, 19 февраля, избрал меру пресечения бывшему офицеру отдельного отряда спецназначения и борьбы с терроризмом МВД "Омега" Владимиру Косенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом "Апострофу" стало известно из зала суда.

При этом Косенко обязали носить электронный браслет до 17 апреля. Отметим, что заседание суда началось с опозданием на пять часов и только в 22:35 суд вынес соответствующее решение.

Следствие считает, что Косенко стрелял на поражение в направлении протестующих на Институтской и Майдане Незалежности 20 февраля 2014 года. В результате, по словам следователя ГБР Андрея Ены, спецназовец убил Олега Ушневича и ранил Виталия Гукова.

Офицеру объявлено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий с применением оружия (часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины), покушении на умышленное убийство и убийстве, совершенным опасным для жизни многих лиц способом, по предварительному сговору (часть 2 статьи 115 УК). В случае доказательства вины ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения.

Добавим, что прокурор просил отправить Владимира Косенко на 60 дней в СИЗО СБУ, мотивируя это рисками, если подозреваемый останется на свободе.

Напомним, что бывшего спецназовца задержали 17 февраля 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее Печерский районный суд Киева отпустил из-под ареста экс-бойца спецназа "Омега" Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченко.

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