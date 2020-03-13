Сильнейшая футбольная лига планеты остановлена из-за коронавируса

Английская Премьер-лига объявила о приостановлении нынешнего розыгрыша чемпионата до 4 апреля. Это связано с эпидемией коронавируса.

Заявление АПЛ опубликовала 13 марта на своем официальном сайте.

Кроме того, такие же меры были приняты в Чемпионшипе, Первой и Второй лигах Англии, которые входят в состав Футбольной лиги.

Напомним, что из-за заражения вирусом на карантин отправили своих игроков и персонал "Арсенал", "Челси" и "Эвертон".

Ранее стало известно о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также свои национальные первенства приостановили и другие крупнейшие чемпионаты Европы.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился