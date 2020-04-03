Зайцева хочет отменить приговор: фото и первые детали суда по страшному ДТП в Харькове

В пятницу, 3 апреля, Верховный суд рассмотрит кассационные заявления адвокатов Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые были фигурантами трагической ДТП в Харькове и сейчас отбывают наказание по 10 лет в колониях.

Об этом сообщает "Суспильне".

Верховный суд обеспечит видеоконференцию с Киевским судом Харькова, где будут свидетельствовать семья потерпевших Берченко, а также свидетель Лариса Фабрис.

Адвокат Зайцевой подал ходатайство о рассмотрении жалобы без их участия. На заседании присутствует защитник Геннадия Дронова, осужденный будет свидетельствовать по видео из колонии.

Защитник семьи пострадавших утверждает, что Зайцева намерена отменить свой приговор через Верховный суд и закрыть дело.

"Изменилась позиция Зайцевой, она уже не признает свою вину. На первой инстанции она полностью соглашалась. На этапе второго рассмотрения, апелляционного, она сказала, что больше вина за Дроновым - 70%, а 30% за ней. А сейчас уже на этапе кассационного рассмотрения она вообще не видит в своих действиях состава преступления, поэтому считает, что в отношении нее уголовное производство должно быть закрыто", - сообщила адвокат.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд рассмотрел кассационные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые были признаны виновными в гибели шести человек в результате ДТП в Харькове в 2017 году, и назначил заседания по ним на апрель.