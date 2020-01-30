Смертельное ДТП в Харькове: суд может изменить приговоры Зайцевой и Дронову

Суд рассмотрел кассационные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые признаны виновными в гибели шести человек в результате резонансного ДТП в Харькове в 2017 году. Судья постановил, что первое заседание по ним состоится в апреле.

Об этом говорится в постановлении судьи Кассационного уголовного суда Николая Ковтуновича, которое было вынесено 28 января.

Ожидается, что первое заседание пройдет 3 апреля и начнется в 10:30.

Как известно, адвокаты обоих фигурантов дела оспаривали приговоры суда, согласно которым Зайцева и Дронов были приговорены к 10 годам лишения свободы каждый.

Как сообщал "Апостроф", городские власти Харькова отказались устанавливать барьеры на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова, где в 2017 году произошло массовое смертельное ДТП.

Напомним, 18 октября 2019 года исполнилось два года со дня жуткой аварии на улице Сумской в Харькове, в котором погибло 6 человек: адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала, где сейчас находятся осужденные за ДТП Геннадий Дронов и Елена Зайцева.