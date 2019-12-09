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Компенсации за кровавое ДТП в Харькове: появились свежие данные по Дронову и Зайцевой

понедельник, 09 декабря 2019, 19:40
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На депозитный счет исполнительной службы 28 октября 2019 года от осужденного за резонансное ДТП на Сумской Геннадия Дронова поступило 500 гривен.

Об этом сообщила "Комментариям. Харьков" адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

Согласно документам, 500 гривен от Дронова пошли на то, чтоб погасить расходы исполнительной службы. Потерпевшим и пострадавшим не перечислили соответственно ни копейки, отметила Матвеева.

О том, были ли перечисления с заработанных в колонии денег от виновницы ДТП Алены Зайцевой, ее адвокат Юлия Плетнева не смогла рассказать, сославшись на незнание ситуации

Напомним, 18 октября исполнилось два года со дня жуткой аварии на улице Сумской в Харькове, в котором погибли 6 человек: адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала, где сейчас находятся осужденные за ДТП Геннадий Дронов и Елена Зайцева.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились скандальные данные о сотруднице ГБР Светлане Савченко, которая, якобы, не знает деталей дела о ДТП в Харькове на улице Сумской.

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