У Порошенко объяснили, как Путин попал на скандальную рекламу

В штабе президента Украины Петра Порошенко заявляют, что появление президента России Владимира Путина на предвыборных плакатах не является намеком на то, что кандидат в президенты Владимир Зеленский является агентом Москвы.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Facebook.

"Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет", - говорится в заявлении.

Зато в предвыборном штабе отметили, что твердо убеждены, "что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль".

Там напомнили, что Путин ранее признавался, что его устроит на посту президента Украины любой, кроме Порошенко.

Также в штабе добавили, что скандальные борды с изображением Путина были оплачены из избирательного фонда Порошенко.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали ... Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он убийца тысяч и тысяч украинский", - отметили в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети неоднозначно восприняли появление плакатов с Путиным.