Порошенко отправил в отставку одесского губернатора: тот отказался уходить

Президент Украины Петр Порошенко уволил Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации. По решению главы государства его обязанности будет выполнять Сергей Паращенко.

Об этом сообщает сайт главы государства, где были опубликованы соответствующие указы NN107/2019 и 108/2019, которые президент подписал 6 апреля.

Интересно, что сам Степанов отказался покидать пост.

"Порошенко вышел за полномочия президента, записанные в Конституции. Президент имеет право назначать и увольнять глав ОГА по представлению Кабинета министров", - сказал он.

Степанов был назначен губернатором Одесской области в январе 2017 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента.