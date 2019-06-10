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Радикал Рыбалка будет баллотироваться в Раду от Оппоблока - блогер

понедельник, 10 июня 2019, 13:11
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Народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко, экс-глава Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Сергей Рыбалка будет баллотироваться в новую Верховную Раду по списку "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook известный блогер, журналист-расследователь Денис Казанский.

По его словам, бывший спонсор "Радикальной партии" миллиардер Ринат Ахметов потерял интерес к этой политической силы из-за ее низких электоральных рейтингов, и забирает в новый проект нескольких лиц, которых ранее СБУ и ГПУ подозревали в финансировании терроризма на оккупированном Донбассе.

"Ринат Леонидович, судя по всему, окончательно решил избавиться Ляшко. И даже решил прихватить с собой некоторых "радикалов". Например, в Оппоблоке оказался Сергей Рыбалка, который выстраивал схемы торговли с боевиками ДНР, и менеджеров которого признали виновными в финансировании терроризма", - написал он.

По информации журналистов, на выборах в ВР экс-радикал Рыбак будет бороться за мандат с Александром Вилкулом, Вадимом Новинским, Евгением Мураевым, Геннадием Кернесом и Геннадием Трухановым, которые заявили о формировании единого избирательного списка и подписали соответствующий меморандум.

Казанский является автором нескольких расследований, после обнародования которых СБУ и ГПУ возбудили ряд уголовных дел по факту финансирования террористов на оккупированном Донбассе, и по фактам незаконной торговли в аннексированном Крыму фирмами, входящими в семейный бизнес народного депутата Сергея Рыбалка.

В конце марта прошлого года Сумской апелляционный суд утвердил соглашение о признании вины в пособничестве терроризму гражданина Юрия Джабраилова, который на момент ареста осенью 2017 был топ-менеджером ООО "Снэк Экспорт" – компании нардепа Рыбалки, о чем ранее в СМИ неоднократно упоминал и сам нардеп, и его адвокаты. Джабраилов пошел на сделку со следствием и признал, что в течение 2016 вместе с другими лицами способствовал противозаконным поставкам продукции ООО "Снэк Экспорт" в ОРДЛО и в аннексированный Крым. Вскоре в суд должно быть передано уголовное дело и другого топ-менеджера семейного предприятия Сергея Рыбалки - Дениса Пробачая. Он был задержан вместе с Юрием Джабраиловым и подозревается СБУ и ГПУ в аналогичных особо тяжких преступлениях.

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