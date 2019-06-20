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Депутата-оппозиционера застукали в Раде за интересным занятием: фото
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Депутата-оппозиционера застукали в Раде за интересным занятием: фото

четверг, 20 июня 2019, 13:31
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Народного депутата объединенной оппозиции Константина Павлова "застукали" в Верховной Раде за переговорами с сыном о покупке завода по производству молочных продуктов для собственной супруги.

Об этом написал журналист Ян Доброносов, выложив соответствующие фото у себя в Facebook.

Речь идет о небольшом предприятии в Трускавце, который продает некий "банк".

"Я бы не брал тот молокозавод, маленькие структуры ненадежная вещь. А вы? Депутат Павлов Константин", - подписал фото журналист.

Также на фото видно, что депутат мило обсуждает с сыном девушек: "Нет сегодня той, которую бы снял" – пишет ему сын.

Ранее Павлов сообщил о намерении идти на парламентские выборы по 31-му мажоритарному округу (Кривой Рог).

Как сообщал "Апостроф", 7 июня, в Волынской области покончил с собой местный депутат Сергей Чабан. В мае нынешнего года ему исполнилось 32 года, он был холост. Следует отметить, что мать погибшего имеет тяжелое онкологическое заболевание.

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