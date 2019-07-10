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​СМИ узнали о российском бизнесе соратника Медведчука

среда, 10 июля 2019, 13:21
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Соратник Виктора Медведчука, депутат Верховной Рады Тарас Козак может иметь нефтяной бизнес в России.

Об этом пишет "Проект".

Как сообщает издание, Ростовский миллиардер Сергей Кислов продал несколько своих активов в России. Среди них - компания "НЗНП Трейд". Новым ее владельцем стала Наталия Лавренюк, которую е называют гражданской женой депутата Верховной Рады Тараса Козака.

Журналисты также установили связь Наталии Лавренюк и жены Виктора Медведчука - Оксаны Марченко. Они “дружат” в Instagram, Лавренюк поддерживала Марченко, когда та участвовала в шоу “Танцы со звездам”.

Тарас Козак - давний соратник Медведчука. Ранее Марченко, Медведчук и Лавренюк летали вместе на частном самолете в Россию, установили журналисты "Схем". Еще одним доказательством связи Козака с нефтеперерабатывающим бизнесом в России является его декларация о доходах. В ней депутат указал, что владеет кипрской компанией Havanor Management Limited. Руководитель у этого офшора такой же, как у одного из собственников "Юг Энерго", а адрес совпадает еще с двумя офшорами. Именно этой фирме принадлежит Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Таким образом, у структур, близких к Медведчуку и Козаку, контрольный пакет акций компаний, которые раньше принадлежали Кислову.

Как сообщал "Апостроф", ранее Виктор Медведчук достиг предварительной договоренности с экс-президентом Украины Петром Порошенко о покупке телеканала "Прямой", но с учетом, что 25% квоты эфира Порошенко может сохранить за собой – для его политической силы и представителей.

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