Генерал губернатор Украины: как Медведчук увеличивает свое влияние

Фигура кума президента РФ Владимира Путина и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, все чаще обсуждается в СМИ. Политик имеет шанс завести в парламент немалое количество народных депутатов, он скупает телеканалы в Украине, лелеет мечты о своем спикерстве в будущем созыве Верховной Рады. В дальнейших планах Медведчука в украинском политикуме, разбирался "Апостроф".

Медведчук-медиамагнат

В июне стало известно, что близкий соратник Виктора Медведчука нардеп от "Оппозиционного блока" Тарас Козак, который собирается в следующий созыв по спискам "За жизнь", купил еще один телеканал — ZIK, который вошел в медиахолдинг "Новости". В этом холдинге уже находятся телеканал 112 и NеwsOne. Они еще ранее начали принадлежать Козаку, а точнее сказать — самому Медведчуку, так как Козак является давним бизнес и политическим соратником одиозного политика. Возглавил холдинг бывший руководитель телеканала "Прямой", продюсер Алексей Семенов, который ранее также занимался продвижением каналов 112 и NewsOne.

После покупки ZIKа Медведчуком, на канале заговорили о цензуре, появлении телеведущих с более пророссийской риторикой и массовом появлении в эфирах представителей "Оппозиционной платформы". С телеканала начали массово увольняться сотрудники. Появилось даже обращение в СБУ, Нацсовет по телерадиовещанию и к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в "ползучую интервенцию России в украинское медиапространство".

"Апостроф" также обратился в Офис президента с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, но на момент публикации ответа пока не получил.

На приобретении трех телеканалов планы Виктора Медведчука не заканчиваются. Это и неудивительно - широкие возможности влияния СМИ на общество политик мог оценить еще в эпоху Леонида Кучмы и знаменитых "темников".

Как уже ранее писал "Апостроф", кум Владимира Путина планирует купить еще два телеканала — "Прямой" и "5 канал", аффилированных с экс-президентом Петром Порошенко. По словам осведомленного собеседника, по состоянию на конец июня, уже была достигнута предварительная договоренность с Порошенко. Сделка планировалась с учётом сохранения 25% квоты экс-президента и его окружения, а также представительства его политической силы в эфирах.

Публикация в "Апострофе" вызвала большой резонанс в СМИ и обществе. После нее на канале "Прямой" даже состоялась встреча с номинальным владельцем канала, экс-главой Киевской горадминистрации Владимиром Макеенко и Петром Порошенко, которые поспешили успокоить сотрудников и сообщить, что Медведчук не покупает "Прямой": "Собрали часть журналистов, был Макеенко, который сказал, что если и будет продавать канал, то Порошенко узнает об этом первым. Этот разговор происходил при самом Порошенко".

Впрочем, многие поняли, что сделка не состоится, как минимум, до выборов, а вот, что будет после выборов - неизвестно. "Также на этой встрече представили Светлану Орловскую как нового руководителя канала вместо Евгении Захаровой",- отмечал источник "Апострофа". Однако собеседники издания рассказали, что в связи с резонансом, покупку просто могут отложить, но полностью отказываться от этой идеи пока не намерены. "Сейчас Порошенко должен понять сколько процентов он берет, кого заводит в Раду и какое будет иметь влияние. Но содержать два канала в дальнейшем ему будет проблематично, учитывая, что он не любит тратить на это свои деньги. А Медведчук хочет создать полноценный медиахолдинг",- сообщил "Апострофу" один из нардепов. Кроме того, уже сейчас ведутся переговоры о переходе ряда журналистов с "Прямого" на ZIK, в частности, Светланы Орловской и Матвея Ганапольского.

Амбиции на спикерство

На расширении своей медиаимперии амбиции Медведчука не заканчиваются. Согласно всем последним социологическим опросам, его политсила "Оппозиционная платформа - За жизнь" может набрать порядка 12%. Это значит, что она сможет завести в Раду порядка 40 своих депутатов. Таким образом, фракция Медведчука будет или второй или третьей по численности в новом парламенте и может войти в будущую коалицию, так как самостоятельно президентской партии "Слуга народа" ее организовать вряд ли удастся.

И глава Офиса президента Андрей Богдан в своем последнем интервью дал понять, что СН не против ситуативно объединиться с "За жизнь". Хотя неофициально в партии "Апострофу" сообщили, что не только не собираются объединяться с партией Медведчука, но и намерены мешать их работе в следующем парламенте.

В окружении Медведчука также понимают, что в будущем парламенте у них будет не все гладко. Один из его ближайших соратников рассказал "Апострофу", что желание стать спикером Верховной рады, которое Медведчук вынашивал уже достаточно длительный срок, пока неосуществимо. "Он хотел перейти из статуса "серого кардинала" и получить должность спикера, но сейчас есть понимание, что на это не соберутся голоса в Раде. На кресло спикера будет претендовать фракция, которая будет в большинстве, то есть "Слуга", а вторая по численности или третья — может претендовать на премьера", - прокомментировал один из нардепов, входящих в орбиту Медведчука.

Кроме того, по информации "Апострофа", в "Слуге народа" позаботились над тем, чтобы постепенно "откусывать" электорат у "За жизнь". "Этим объясняются некоторые заявления Богдана, например, их заигрывание с пророссийским электоратом, разговоры о языке. Они поняли, что политсила Медведчука "ест" их рейтинг и наконец решили этим заняться", - прокомментировал "Апострофу" один из народных депутатов. "Кусать" рейтинг "За жизнь" решили не только у Зеленского, но и в "Оппозиционном блоке", аффилированном с олигархом Ринатом Ахметовым.

Но не все опрошенные нардепы, уверены в том, что Медведчуку действительно будут создавать какие-то проблемы. Тем более, что ранее в списке СН было найдено сразу несколько человек, так или иначе связанных с Медведчуком. Например, телеведущий NewsOne Дмитрий Спивак, который стоял под 33 номером в списке, правда, после возникшего резонанса его исключили. А вот номер 22 в списке - Андрей Холодов, которого в СМИ также связывают с Медведчуком, до сих пор числится как кандидат от "Слуги". "Слуге в любом случае с кем то придется объединяться. Можно с "Голосом", а можно и с Юлей, но они настолько беспринципные, что спокойно могут объединяться и с Медведчуком. Достаточно посмотреть на то, как они ведут себя в последнее время - то с Конституционным судом, то с лоббированием отмены люстрации", - комментирует один из внефракционных нардепов.

Альтернативный переговорщик

Кроме того, сейчас Медведчук примеряет на себя еще и роль альтернативного переговорщика с Владимиром Путиным по вопросам Донбасса и освобождению военнопленных. Укрепление этой роли, как говорят источники "Апострофа", его интересует сейчас даже больше, чем претензии на спикерство в Раде. По словам нескольких собеседников "Апострофа", у Медведчука существует конфликт с помощником Владимира Путина, негласным куратором оккупированных Россией территорий Владиславом Сурковым. Поэтому именно Медведчук должен стать основным мостиком между Путиным и новой украинской властью.

Отчасти, именно этим стремлением было обусловлено недавнее освобождение четырех пленных украинцев, которое с помпой презентовал Медведчук на подконтрольных ему телеканалах. Это, как говорят, было сделано, не только для того, чтобы увеличить рейтинги политсилы Медведчука, но и для того, чтобы показать его как эффективного коммуникатора с президентом России. "Медведчук готов вести свою деятельность как непубличного переговорщика, как это было и раньше, только теперь он еще и не участвует в Минском процессе, а Зеленский в этой ситуации будет поставлен на растяжку: сам вести с Путиным переговоры он не может, но и активно подыгрывать Медведчуку тоже не получается", - комментирует один из собеседников в украинской власти.

По мнению политолога Михаила Басараба, складывается впечатление, что параллельно с официальным Президентом Зеленским "укрепляется генерал-губернатор Медведчук, который получил "ханский ярлык" от Москвы". "Кажется, что даже Богдан работает на комбинацию, когда Зеленский будет просто заглушкой или свадебным генералом, а при нем фактическим правителем Украины будет Медведчук. Богдан делает дерзкие заявления, которые не должен был делать. Одновременно у Богдана проскальзывают оговорки, что Офис Президента и сам Президент - это какие-то разные институты, а Медведчук едет в Москву договариваться о дешевом газе и обещает снижение тарифов. Затем Медведчук с апломбом якобы оптом скупает телерынок Украины. Одновременно направляется представление в КСУ относительно отмены декоммунизации и люстрации", - пояснил свою мысль Басараб.