Появились интересные подробности о курсах молодого нардепа от партии Зеленского

В воскресенье, 28 июля, в городе Трускавец открылся интенсив в "жестком формате" для будущих депутатов украинского парламента из партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Telegram-канал Newsroom.

Согласно информации журналистов, обучение стартовало в понедельник, 29 июля утром. Читают лекции будущим депутатам преподаватели бизнес-тренеры Киевской школы экономики и "признанные на рынке труда специалисты".

В программе мероприятий – тренинги по макроэкономике, бюджетному процессу, политической стратегии, коммуникациям и так далее.

В то же время пользователи соцсетей раскритиковали съезд, отметив, что при парламенте есть бюджетные обучающие структуры для будущих депутатов, а тренеры частной школы не могут обладать достаточным опытом для такого рода тренингов. Также было отмечено, что кроме объявленной программы будут еще и определенные кулуарные договоренности для улучшения взаимодействия депутатов Рады и команды президента Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", ранее в СМИ была опубликована инфографика о новом составе Верховной Рады, где большинство получили депутаты президентской партии "Слуга народа".