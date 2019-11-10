В Киеве начинается съезд "Слуги народа": эксклюзивные фото

В воскресенье, 10 ноября, в Киеве в конгрессно-выставочном центре "Парковый" проходит съезд президентской партии "Слуга народа".

Фотокорреспондент "Апострофа" побывал на мероприятии.

Стоит отметить, что перед началом съезда рядом с "Парковым" предприниматели устроили акцию протеста.

"Президент, держи слово!" – написано на одном из плакатов. Большинство протестующих выступали против изменений в законодательство, которые вводят новые правила расчетных операций для физических лиц-предпринимателей.

Напомним, на очередном съезде "Слуги народа" 10 ноября должно быть принято решение о назначении нового главы партии и участии в выборах ОТГ.

Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1 Апостроф 1 / 1

Подробнее о съезде президентской партии читайте в материале "Апострофа": "Слуга" семи господ: как Зеленский теряет контроль над Верховной Радой.