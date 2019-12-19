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Потасовки в Раде из-за рынка земли высмеяли забавной фотожабой

четверг, 19 декабря 2019, 10:47
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В сети высмеяли потасовку на заседании аграрного комитета Верховной Рады, где рассматривали правки в законопроект о рынке земли с участием народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы.

Ее опубликовал Евгений Лешан в Facebook.

На карикатуре можно увидеть несколько животных, которые веселятся и носятся на головах, а в подписи говорится: "Нет смысла описывать происходящее, поэтому напишу: "У нас все хорошо!".

"Юля на велике походу с бумагами сзади, Кива зеленый змий, его Шуфрич за хвост оттягивает и орет: "Илья, это я!" – комментируют карикатуру в сети.

Как сообщал "Апостроф", на заседании комитета "слугам народа" раздали таблицу с правками, где уже было решение по изменениям в земельный законопроект.

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