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Бой с российскими танками: генерал ВСУ рассказал о первых днях войны на Донбассе

понедельник, 04 февраля 2019, 18:57

Генерал-майор ВСУ, киборг ДАП Олег Микац рассказал, как впервые столкнулся с военной техникой России на Донбассе.

"У нас была задача: освободить Карловку и не допустить подрыва дамбы Карловского водохранилища. Без потерь бы не получилось – ибо и пулеметные гнезда на нашем пути, и снайперский огонь. Я принял решение, и мы сначала заняли населенный пункт Новоселовка. Был бой с русскими танками – погибли семь военных во главе с командиром. Там мы "познакомились" с российским спецназом и российскими танками Т-72", – рассказал он.

По словам генерала, тогда украинским военнослужащим пришлось пойти на хитрость.

"Мы понимали, что нас прослушивают, поэтому прибегли к демонстративным действиям. Провели радиограммы: мол, стараемся наступать на Карловку. Боевики подтянулись к Карловке, а мы ударили по стороны Песков. Это все военные хитрости, и так нужно делать, потому что метод "иду на вы" сейчас не очень работает", – сообщил киборг.

Именно тогда, как сказал Микац, стало понятно, с кем именно воюют ВСУ.

"Тогда мы поняли, что воюем с подразделениями Российской Федерации: там были все документы на машину, приехала она из Чечни, были именные списки и сухие пайки с маркировкой РФ. Такой машины даже не было на вооружении в Украине – это была БМ-21-М1, в Украине такие не производятся", - объяснил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее генерал озвучил приоритеты Генштаба.

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