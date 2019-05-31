Рейтинг исполнения обещаний среди глав ОГА: Светличная признана лидером

Самой ответственной главой области, которая выполнила наибольший процент своих обещаний стала глава Харьковской ОГА Юлия Светличная (выполнила 93% обещаний), в пятерку также вошли глава Днепропетровской ОГА Резниченко (89%), глава Запорожской ОГА Брыль (88%), глава Донецкой ОГА Куць (81%) и глава Закарпатской ОГА Москаль (80%).

Об этом сообщает портал "Слово и дело", который составил рейтинг исполнения чиновниками и политиками публичных обещаний, также опубликована соответствующая инфографика.

Портал отмечает, что у лидера рейтинга - главы Харьковской области, абсолютный показатель выполнения, то есть, нет ни одного проваленного обещания.

Уточняется, что три главы области пока не успели дать ни одного обещания, поэтому их не включали в рейтинг. Так, ни выполненных ни проваленных обещаний нет у главы Черкасской ОГА Вельбовца (работает с 20 ноября 2018 года), главы Киевской ОГА Терещука (был назначен 30 октября 2018 года) и главы Черниговской ОГА Мисника (в должности с 28 ноября 2018 года).

Пятерку областных представителей президентской вертикали, которые провалили больше всех обещаний, возглавляет глава Ивано-Франковской ОГА Гончарук, который провалил 42% обещаний.

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