RU  UA  EN

пятница, 31 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 мая

17:40
В Украине вводятся сезонные ограничения для грузовиков: что нового
17:31
​Зеленский уволил топ-силовиков в СБУ и Госпогранслужбе
17:29
Под Ровно женщина умерла, пока спасатели объезжали "героев парковки": фото
17:13
Журналисты рассказали о скандальных бывших регионалах в составе Зе-команды на Киевщине
17:04
Как в Киеве школьники купаются в фонтанах на выпускной: эксклюзивные фото
17:04
Лучшая теннисистка Украины бесславно вылетела с Roland Garros
17:00
Гороскоп на завтра: сложные задачи у Львов и обиды у Стрельцов
16:59
В Украину прибыл представитель США на замену Йованович: фото
16:58
Позитив-акробат и Dzidzio на коленях: каким будет второй выпуск шоу "Голос.Діти-5"
16:56
Рейтинг исполнения обещаний среди глав ОГА: Светличная признана лидером
16:51
В Днепре скандал из-за отказа священника причащать дочь ветерана АТО: опубликовано видео
16:46
​Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рейтинг исполнения обещаний среди глав ОГА: Светличная признана лидером

пятница, 31 мая 2019, 16:56
переглянути новину українською

Самой ответственной главой области, которая выполнила наибольший процент своих обещаний стала глава Харьковской ОГА Юлия Светличная (выполнила 93% обещаний), в пятерку также вошли глава Днепропетровской ОГА Резниченко (89%), глава Запорожской ОГА Брыль (88%), глава Донецкой ОГА Куць (81%) и глава Закарпатской ОГА Москаль (80%).

Об этом сообщает портал "Слово и дело", который составил рейтинг исполнения чиновниками и политиками публичных обещаний, также опубликована соответствующая инфографика.

Портал отмечает, что у лидера рейтинга - главы Харьковской области, абсолютный показатель выполнения, то есть, нет ни одного проваленного обещания.

Уточняется, что три главы области пока не успели дать ни одного обещания, поэтому их не включали в рейтинг. Так, ни выполненных ни проваленных обещаний нет у главы Черкасской ОГА Вельбовца (работает с 20 ноября 2018 года), главы Киевской ОГА Терещука (был назначен 30 октября 2018 года) и главы Черниговской ОГА Мисника (в должности с 28 ноября 2018 года).

Пятерку областных представителей президентской вертикали, которые провалили больше всех обещаний, возглавляет глава Ивано-Франковской ОГА Гончарук, который провалил 42% обещаний.

Аналитический портал "Слово и дело" - это фактчек-СМИ в Украине, который входит в четверку украинских фактчек-организаций, согласно ежегодному аудиту Reporter's Lab. Задачей "Слова и дела" является определение уровня ответственности украинских политиков и должностных лиц на основании систематического мониторинга и фиксации их обещаний, отслеживания состояния их выполнения.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Рейтинг эффективности губернаторов

Украину лихорадит: где самые горячие точки и в чем опасность для Порошенко

На предателей Украины в Крыму посыпались камни с неба

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: