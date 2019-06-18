RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 июня

00:26
Заняли Донецк: боевики ошеломили новым фейком о ВСУ
00:08
Полиция установила "героев", которые заехали на пешеходный мост в Киеве: видео

17 июня

23:40
Визит Зеленского в Париж: опубликованы яркие фото
23:15
Журналисты нашли в партии Зеленского "замаскированных" экс-регионалов
23:05
Залило кислотой: на химзаводе под Днепром произошло жуткое ЧП
22:32
На Донбассе трагически погиб командир разведки батальона ВСУ: фото бойца
22:01
Понизьте тарифы и закройте схемы: Тимошенко ответила на громкое заявление Гройсмана
21:58
Легендарная украинская фехтовальщица выиграла золото чемпионата Европы: опубликовано видео
21:43
На выборы в Украине зарегистрировалась первая партия
21:12
Осужденный экс-президент Египта умер прямо во время суда
20:58
У одного из лучших футболистов мира возникли серьезные проблемы с законом
20:40
На Киев обрушилась стихия: опубликованы видео и фото потопа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Заняли Донецк: боевики ошеломили новым фейком о ВСУ

вторник, 18 июня 2019, 00:26
переглянути новину українською

В сети начал распространяться фейк о том, что украинские военные заняли несколько улиц в городе Донецк, выбив оттуда боевиков незаконных вооруженных формирований.

Об этом пишет пресс-служба 24-й отдельной мотострелковой бригады имени короля Даниила.

Военнослужащие бригады опровергают информацию, что они принимали участие в операции по освобождению части оккупированного города.

"Распространяется информация об якобы занятии позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка ... Эта информация не соответствует действительности!", - пишет пресс-служба ОМБР.

По мнению военных, целью фейка является "дискредитация подразделений ВСУ и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске".

Как сообщал "Апостроф", 15 июня на Донбассе произошло очередное обострение - боевики 21 раз стреляли по позициям ВСУ с запрещенного оружия.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Рейтинг эффективности губернаторов

Украину лихорадит: где самые горячие точки и в чем опасность для Порошенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: