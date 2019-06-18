Заняли Донецк: боевики ошеломили новым фейком о ВСУ

В сети начал распространяться фейк о том, что украинские военные заняли несколько улиц в городе Донецк, выбив оттуда боевиков незаконных вооруженных формирований.

Об этом пишет пресс-служба 24-й отдельной мотострелковой бригады имени короля Даниила.

Военнослужащие бригады опровергают информацию, что они принимали участие в операции по освобождению части оккупированного города.

"Распространяется информация об якобы занятии позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка ... Эта информация не соответствует действительности!", - пишет пресс-служба ОМБР.

По мнению военных, целью фейка является "дискредитация подразделений ВСУ и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске".

Как сообщал "Апостроф", 15 июня на Донбассе произошло очередное обострение - боевики 21 раз стреляли по позициям ВСУ с запрещенного оружия.