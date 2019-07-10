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​Экс-главу Закарпатской таможни подозревают в присвоении огромной суммы

среда, 10 июля 2019, 19:45
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Бывшего начальника Закарпатськой таможни Государственной фиксальной службы (ГФС) подозревают в присвоении почти 13 млн гривен во время реконструкции таможенного поста "Ужгород".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области, детективы Следственного управления полиции Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств, а также лиц причастных к преступлению.

"Преступную схему организовал экс-начальник Закарпатской таможни ГФС (сейчас занимает пост замначальника таможни ГФС в Херсонской области, АРК и городе Севастополе) и руководитель коммерческой структуры вместе со своим отцом", - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что на счета общества безосновательно было перечислено 30% от общей стоимости реконструкции моста как предоплата за работы.

Подозреваемый подписал и заверил печатью акты выполненных работ, зная о том, что исполнитель грубо нарушил календарный график выполнения работ и даже не начал реконструкцию таможенного поста "Ужгород".

При этом подозреваемый лично дал указание перечислить средства предприятию за "выполненые" работы - предоплату 12,7 млн грн. Общая стоимость работ составила 47 млн грн. Полученные средства конвертировал в наличные через фиктивные фирмы.

"Сегодня, 10 июля, бывшему начальнику Закарпатской таможни было вручено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал “Апостроф”, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна главой Киевской областной государственной администрации.

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