Бюджетники Днепропетровщины пожаловались на принуждение голосовать за кандидата от "Слуги народа"

Работники бюджетных организаций Днепропетровской области жалуются на принуждение голосовать за кандидата от "Слуги народа" по 39 округу со стороны действующего депутата Днепропетровского областного совета Анатолия Пучко.

Об этом сообщают "Новости" со ссылкой на жалобу коллектива Покровской СОШ №2 к общественной организации "Опора".

"Кандидат в депутаты Северин С.С., вместе с Пучко Анатолием Давидовичем проводили встречу с гражданами в Доме культуры с. Покровка Покровского района Днепропетровской области. Данная встреча проходила в присутствии граждан, работающих в коммунальных предприятиях и органах местного самоуправления. Подтверждением данных фактов является централизованный заблаговременный подвоз граждан с применением служебного транспорта, состоящего на учете органов местного самоуправления с. Покровка. Подвоз осуществлялся непосредственное к помещению Дома культуры с. Покровка ", - говорится в заявлении.

Также поступают жалобы, что представители этого кандидата якобы "ставят план" для голосования лицам, отбывающим наказание в местной колонии.