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​Россияне похвастались новыми фото стройки на Керченском мосту

среда, 11 сентября 2019, 14:27
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Российские оккупанты устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов на железнодорожной части Керченского моста.

Об этом сообщается на странице моста в сети Интернет.

“Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную”, - говорится в сообщении.

Система позволит машинистам и диспетчерам координировать движение составов.

"В настоящее время на железной дороге укладываются кабели и устанавливаются путевые ящики с необходимым оборудованием для СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки, необходимых для предотвращения столкновений, сходов с рельс и других аварий - ред.). Параллельно выполняется комплекс работ по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути. Формируются контррельсы – дополнительные рельсы внутри основной колеи. Они применяются на железных дорогах, чтобы удержать вагоны от возможного схода. Продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов", - говорится в сообщении.

По словам оккупантов, в строительстве заняты почти 3 тысячи инженеров и рабочих. Запустить по мосту первые поезда планируется до конца 2019 года.

Как сообщал “Апостроф”, ранее стало известно, зачем на самом деле президенту России Владимиру Путину понадобилось строительство Керченского моста в аннексированный Крым.

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