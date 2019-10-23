Между революцией и забастовкой: в Украине погибает уникальное конструкторское бюро

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил конкурс на замещение вакантных должностей директоров крупных оборонных предприятий. В частности, Киевского бронетанкового завода и Харьковского конструкторского бюро им. Морозова (ХКБМ). Наиболее скандальная ситуация возникла вокруг ХКБМ - единственного украинского предприятия, которое занимается разработкой бронированной техники. Директор КБ им. Морозова, Алексей Бабич, недавно был уволен за невыплату зарплат сотрудникам, которая уже привела к массовым увольнениям на КБ. В распоряжении "Апострофа" оказались документы, проливающие свет на то, какими последствиями грозят конструкторскому бюро проблемы в коллективе.

Госпредприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" было основано в 1927 году. Оно специализируется, главным образом, на разработке и производстве бронетанковой техники и еще во времена СССР играло ключевую роль в этом отношении. А на территории независимой Украины оно вообще является уникальным. Номенклатура разработанных ХКБМ гусеничных машин включает основные боевые танки - "Ятаган", "Оплот", Т-80УД. На предприятии разрабатываются варианты модернизации таких боевых танков, как Т-72 и Т-64, находящихся на вооружении украинской армии. Кроме того, на ХКБМ были разработаны колесные боевые машины - БТР-3, БТР-4 и "Дозор-Б".

О проблемах на ХКБМ стало известно еще в апреле 2019 года. Тогда в Facebook-сообществе ХС-Харьков сообщили, что на предприятии "уже больше месяца" не выплачиваются зарплаты, из-за чего даже состоялась забастовка сотрудников. Коллектив, в связи с этим, требовал уволить директора предприятия - Алексея Бабича. Отмечалось, что во время руководства господина Бабича, "предприятие погрязло в кредитах и долгах", регулярно проигрывает суды, в результате чего "высококвалифицированные сотрудники увольняются". При этом сотрудники предприятия с ностальгией вспоминали прежние времена, когда конструкторским бюро руководил Яков Мормило - специалист, сделавший свою карьеру на ХКБМ.

Яков Мормило возглавлял КБ в 2015-2017 годах. Этот период считается одним из наиболее благополучных на предприятии, когда на ХКБМ не знали проблем ни с контрактами, ни с выплатами зарплат. Тогда КБ им. Морозова приняло участие в разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) “Гром-2”, в интересах иностранного заказчика; вело работы над реактивной системой залпового огня “Верба” (украинская модернизация РСЗО "Град"), бронетранспортером БТР-4МВ, а также дорабатывало бронеавтомобиль “Дозор”.



Бронеавтомобиль “Дозор” Фото: unian

Однако Яков Мормило вынужден был уволиться с поста директора ХКБМ из-за скандала с броней для БТРов. Экс-директор ХКБМ, полагал, что необходимо работать не с зарубежными, а с отечественными производителями специальной брони, в частности, с Лозовским кузнечно-механическим заводом (ЛКМЗ). Вместо Мормило, директором ХКБМ в 2017 году стал Алексей Бабич, ранее возглавлявший Житомирский бронетанковый завод (ЖБТЗ). А Яков Мормило тогда ушел руководить ЖБТЗ.

Война писем

История с броней для БТР-4 производства ЛКМЗ снова всплыла в октябре 2019 года, в связи с невыплатами зарплат на ХКБМ. Коллектив предприятия направил новому генеральному директору "Укроборонпрома", Айварасу Абромавичусу письмо, рассказав в нем о серьезных проблемах, с которыми столкнулось КБ. Среди авторов письма были, в частности, главный конструктор Владимир Жадан и его заместитель Василий Глебов, а также более десятка сотрудников - руководителей различных отделов.

По информации коллектива, в результате 4-месячных задержек с зарплатами, невыплатами командировочных, отпускных и отсутствия средств на оздоровление, предприятие работает в режиме "искусственной пробуксовки". "Идет массовое увольнение квалифицированного персонала, причем, как рабочих специальностей, так и инженерно-технического состава. С июня по сентябрь с предприятия уволились 167 специалистов, а по состоянию на 8 октября, было подано еще 44 заявления на увольнения с 11 октября", - говорится в письме.

Авторы документа отмечают, что даже мелкосерийное производство давно освоенных образов - таких, как БТР-4Е "затормозилось до уровня, граничащего с полной остановкой". Из-за увольнений, ХКБМ может выполнять свои работы только последовательно или выборочно. Это могут быть либо моторно-трансмиссионные установки для изделия Firtina (турецкая 155-мм самоходная гаубица), или для изделия "Краб" (проект модернизации танка Т-64), или "Верба", или "Бастион" либо же разработка новых машин на базе БТР-4Е или "Лунь". "По некоторым направлениям конструкторских работ, таким как гидравлика, надежность, разработка эксплуатационной и ремонтной документации, специалисты уже потеряны... Моральное состояние в коллективе представляет собой нечто среднее, между "революционной ситуацией" и "итальянской забастовкой", - отмечается в письме.

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Кроме того, Владимир Жадан направил письмо непосредственно Алексею Бабичу, в котором предупредил, что вследствие массовых увольнений, из 14 конструкторских и одного исследовательского отдела ХКБМ, будут способны выполнять работу в полном объеме только два отдела, последовательно - четыре, вообще не способны - семь и еще два будут ликвидированы. "Будут потеряны трансмиссионная, тренажерная тематики, а также проведение расчетов и испытаний на прочность", - уточняется в письме.

В "Укроборонпром" было направлено еще одно письмо. В ответе на него сообщалось, что долги по зарплатам образовались из-за того, что Министерство обороны прекратило финансирование контракта на поставку 45 единиц БТР-4Е, заключенного 28 декабря 2016 года, вследствие "истечения сроков поставки": "Основным сдерживающим фактором, мешающим выполнить государственный оборонный заказ по обеспечению Вооруженных сил Украины БТР-4Е, является отсутствие достаточного количества корпусов, которые изготавливает Лозовской кузнечно-механический завод".

Там же указывается, что с ноября 2018 года по апрель 2019 года ЛКМЗ обязался поставить ХКБМ 34 корпуса БТР-4Е, с конечным сроком поставки всей партии бронетранспортеров в распоряжение Минобороны в июне 2019 года. При этом, на сегодняшний день только ЛКМЗ может закалять детали необходимой площади и является единственным в Украине производителем такой продукции.

В письме также перечисляются предложения, которые выдвигались для того, чтобы решить проблему. Одним из таких предложений была просьба к Минобороны разрешить использовать для изготовления корпусов броню иностранных марок.

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Одна скорость назад

Попытки изготовить БТРы из финской стали Miilux Protection 500 привели к еще одному конфликту. В конце мая-начале июня представители военной приемки, работающие на ХКБМ, заблокировали производство, поясняя, что финская броня не соответствует советским ГОСТам, что в общем и неудивительно, потому что Miilux Protection 500 сертифицирована по нормам Евросоюза и отвечает стандартам НАТО STANAG.

ЛКМЗ не остался в долгу и распространил в СМИ информацию о том, что иностранная сталь имеет "ряд вопиющих недостатков". Указанное поставщиком содержание химических элементов не отвечает требованиям к бронированной стали, а инструкция по сварке разработана не компанией-производителем, а торговым представителем – польской TEXPROTECT Sp.zo.o, которая ссылается на документацию еще советских времён. Также в ЛКМЗ отметили, что под видом НАТОвской брони, в Украину поступает продукция с "российским следом", которая годится для использования в инкассаторских машинах, но не в боевой технике.

Как бы там ни было, но контракт с Минобороны был сорван. Конфликт с зарплатными долгами показал, что на ХКБМ, есть, как минимум два "лагеря" сотрудников - один из которых добивался увольнения Алексея Бабича, а другой пытался выступить в его защиту. Представители второго лагеря направили на имя Айвараса Абромавичуса еще одно письмо в котором изложили альтернативную точку зрения.

Конфликт с зарплатными долгами показал, что на ХКБМ, есть, как минимум два "лагеря" сотрудников Фото: unian

По их информации, господин Бабич, наоборот, занимался оптимизацией работы предприятия, а его оппоненты - Владимир Жадан и Василий Глебов якобы пытаются скрыть факты профессиональной халатности и саботажа. Результатом этого стала "невозможность изготовить в Украине многоцелевую тактическую бронированную машину "Дозор-Б", из-за отсутствия скорректированной конструкторской документации, ненадежности тормозной системы и рулевого управления, а также высокой температуры внутри машины из-за несовершенства трансмиссии".

Кроме того, были поставлены под угрозу выполнение заказа иностранного заказчика по изготовлению многоцелевого шасси для ОТРК "Гром-2" и отечественного комплекса "Сапсан", а также поставка 20 моторно-трансмиссионных отделений для проекта модернизации турецкой 155-мм гаубицы Fertina. В отношении "Гром-2" особо отмечалось, что отсутствие кинематической схемы трансмиссии привело к тому, что исследовательский образец шасси "смог ехать только задним ходом на максимальной скорости": "Фактически, основные узлы трансмиссии пришлось проектировать заново, что привело к убыткам в размере 1,8 млн грн и увеличило сроки выполнения работ на 4,5 месяца".

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Развязка наступила 11 октября, когда Айварас Абромавичус принял решение прервать контракт с Алексеем Бабичем и уволить его с должности директора ХКБМ за невыполнение условий контракта, в части недопущения возникновения на предприятии задолженности по зарплате.

Советник Абромавичуса, народный депутат VIII созыва Мустафа Найем сообщил, что исполняющим обязанности директора стал главный конструктор предприятия Владимир Жадан. "Новый гендиректор будет отобран на конкурсной основе. Сейчас главная задача - вернуть коллектив, возобновить выполнение контрактов, выплатить долги по коммунальным платежам и заработной плате и наладить эффективную работу легендарного КБ", - отметил Найем. По его информации, за срыв контракта с Минобороны, на ХКБМ наложены штрафы в размере 82 млн грн, а в случае полного провала поставок, предприятие ждет более 350 млн выплат по государственным гарантиям.

По информации "Апострофа", руководители "Укроборонпрома" уже вели переговоры с наиболее желательным (с точки зрения коллектива) кандидатом на должность директора ХКБМ - Яковом Мормило. К каким-либо соглашениям стороны пока не пришли, однако возрождать ставшее весьма проблемным предприятие сейчас не так уж и много желающих.