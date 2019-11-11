ГБР начало обыски в Госрезерве: первые подробности

На складах и одном из предприятий Государственного агентства резерва Украины сотрудники Государственного бюро расследований проводят санкционированные судом обыски.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее слова, причиной обыска послужило обнаружение на складах просроченной продукции.

"По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен", - конкретизировала Варченко.

Относительно возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 367 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 5 ноября, сотрудники ГБР проводили обыски в Ужгородском горсовете, расследуя дело о коррупционных правонарушениях при распределении земель.