Украли миллионы на учебниках: топ-чиновников в Украине улучили в наглой "схеме", фото

Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий в присвоении бюджетных средств, предназначенных для школ региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По мнению сотрудников ведомства, представители исполнительной власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходную часть бюджета средства на закупку электронных учебников.

"В сговоре с двумя коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, чиновники безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам", - говорится в сообщении.

В СБУ уверены, что таким образом чиновники вывели из бюджета 15 млн гривен и присвоили их.

Сообщается, что в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела.

Изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках подозреваемых.

Согласно сообщению, мероприятия по разоблачению схемы проводятся совместно Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Николаеве.

В то же время, председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает действия сотрудников СБУ и ГБР вмешательством в работу органов местного самоуправления и давлением на депутатский корпус.

Москаленко обратилась в правоохранительные органы и к начальнику СБУ в Николаевской области Виталию Герсака с призывом дать оценку, по ее мнению, незаконным действиям, которые происходили в стенах здания Николаевского областного совета.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре СБУ заявила о расскрытии "схемы" незаконного растаможивания автомобилей чиновниками Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни.