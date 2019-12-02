Посол Венгрии попал в громкий скандал из-за "автономии" Закарпатья

В понедельник, 2 декабря, в МИД Украины вызвали "на ковер" посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, который оказался в центре скандала из-за своих высказываний о возможной автономии Закарпатья.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Ийдярто вручили ноту протеста.

Как сообщал "Апостроф", ранее было названо шокирующее количество жителей Закарпатья с паспортами Венгрии.

Кроме того, стало известно, что власти Венгрии планируют ввести конфискацию имущества для украинцев, которые имеют двойное гражданство и пользуются льготами их страны, не проживая на территории Венгрии.