Названо шокирующее количество жителей Закарпатья с паспортами Венгрии

Стало известно, сколько жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии.

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"В отношении венгров в Закарпатье - эти цифры исчисляются до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это - более 1,2 миллиона проживают на территории Закарпатья, от более 120 тысяч, а по обработанным нами данным - до 300 тысяч граждан Украины получили венгерские паспорта", - уточнил он.

При этом, прокурор не стал озвучивать точные цифры, поскольку, по его словам, это “раскроет средства и методы”, которыми военная прокуратура собирает доказательства.

Как сообщал "Апостроф", власти Венгрии планирует ввести конфискацию имущества для украинцев, которые имеют двойное гражданство и пользуются льготами их страны, не проживая на территории Венгрии.