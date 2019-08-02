RU  UA  EN

пятница, 2 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 августа

20:55
Появилось жесткое видео смертельного ДТП в Киеве с известным диджеем
20:38
Малосольные помидоры: простой рецепт классической заготовки на зиму
20:30
До Москвы 2-3 минуты: в России указали на просчет Путина с ракетным договором
20:17
Нардеп Кононенко спрятался за неприкосновенностью от дела НАБУ - СМИ
20:11
Lenovo представила в Украине ноутбуки для нового поколения работников: ThinkBook и ThinkPad
20:04
Во Франции разбился самолет, гасивший пожары: фото и видео
19:46
Названо шокирующее количество жителей Закарпатья с паспортами Венгрии
19:37
​​Гривна резко просела: Нацбанк озвучил курс валют на выходные
19:21
ГПУ приняла важное решение по судьям скандального киевского суда
19:10
​Иностранцы ринулись закачивать газ в украинские хранилища: озвучена впечатляющая цифра
19:10
Фаны изучили опубликованный сценарий "Игры престолов": теперь они разочарованы финалом еще больше
18:56
Боевики озвучили Украине наглое предложение по соратнику Гиркина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Названо шокирующее количество жителей Закарпатья с паспортами Венгрии

пятница, 02 августа 2019, 19:46
переглянути новину українською

Стало известно, сколько жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии.

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"В отношении венгров в Закарпатье - эти цифры исчисляются до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это - более 1,2 миллиона проживают на территории Закарпатья, от более 120 тысяч, а по обработанным нами данным - до 300 тысяч граждан Украины получили венгерские паспорта", - уточнил он.

При этом, прокурор не стал озвучивать точные цифры, поскольку, по его словам, это “раскроет средства и методы”, которыми военная прокуратура собирает доказательства.

Как сообщал "Апостроф", власти Венгрии планирует ввести конфискацию имущества для украинцев, которые имеют двойное гражданство и пользуются льготами их страны, не проживая на территории Венгрии.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пять проблем, которые Зеленскому нужно исправить в отношениях с Западом

Первый контакт Зеленского и Путина: поможет ли это приблизить мир на Донбассе

Ни НАТО, ни Евросоюз: где Украина может найти новых друзей

Украине пора осознать, что она должна помочь себе сама - Эдвард Лукас

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: