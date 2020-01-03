Какими стали минимальная зарплата и прожиточный минимум в Украине в 2020 году: названы цифры

С 1 января 2020 года в Украине вырос размер прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Об этом говорится в законе о государственном бюджете на текущий год, который вступил в силу в среду, 1 января.

В частности, в документе отмечается, что прожиточный минимум поднялся до 2027 гривен, а минимальная зарплата - до 4723 гривен.

При этом, стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом минимальная зарплата в Украине увеличилась более чем на 13%. В прошлом году она составляла 4173 гривны.

Что касается прожиточного минимума в стране, то с этого года он увеличен до 2027 гривен. Для детей в возрасте до шести лет он составляет 1179 гривен; для детей от шести до 18 лет - 2218 гривен, а для трудоспособных лиц - 2102 гривен и для лиц, утративших трудоспособность - 1638 гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кому увеличат размер пенсии с 1 января 2020 года.