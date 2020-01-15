Кто не может работать по закону - пишите заявления: глава ГНС Верланов устроил жесткое совещание налоговикам в Одессе

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов 15 января посетил с рабочим визитом ГУ ГНС в Одесской области, чтобы разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании НАБУ, по его словам, проверку руководящего состава проведут в течение месяца.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.

"В течение месяца проведем проверку руководящего состава по всей Украине, и по Центральному аппарату. Еще раз обратимся с запросом в правоохранительные органы, планируем привлекать антикоррупционные органы", - заявил глава ГНС.

Председатель ГНС отдельно подчеркнул, что в налоговой будут строго останавливать любые попытки реанимировать старые коррупционные схемы.

"Задача Государственной налоговой службы - наполнение бюджета благодаря качественным и удобным для плательщиков сервисам, эффективный контроль за уплатой налогов. Кто не хочет, или не умеет этого делать, тому не место в налоговой службе", - отметил Верланов и призвал налоговиков заботиться о репутации.

Также Сергей Верланов сообщил, что по поручению премьер-министра Алексея Гончарука ГНС проведет переаттестацию работников налоговой службы до 1 июля по всей Украине.

"Премьер-министром была поставлена задача провести аттестацию всех сотрудников ГНС, которые были переведены из ДФС. В течение двух недель мы вынесем на рассмотрение правительства соответствующие предложения. Одним из вариантов является внесение изменений в Закон и проведение переаттестации по примеру Офиса прокуратуры. Этот процесс планируется провести в сокращенные сроки. Премьер-министром была поставлена задача сделать это до 1 июля 2020 года", - сказал главный налоговик страны.

Кроме этого, Сергей Верланов сообщил, что на этой неделе в ГНС начнет свою работу анонимная антикоррупционная горячая линия - все, кто будет иметь информацию о незаконных действиях сотрудников налоговой, смогут сообщить об известных им фактах.

После рабочего совещания глава ГНС провел брифинг с представителями СМИ, где подчеркнул, что отныне налоговая служба Одесской области работает в штатном режиме.