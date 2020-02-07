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Уволенный таможенник Криль пытается вернуться на службу – СМИ

пятница, 07 февраля 2020, 12:23
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Экс-начальник Николаевской таможни Роман Криль, уволенный по результатам проверки, через суд пытается вернуться на службу, чтобы возглавить одесскую налоговую.

Об этом пишет издание Рупор.

"Скандально известный контрабандными схемами Роман Криль, уволенный в конце 2019 года с должности начальника Николаевской таможни ГФС, используя свои связи в суде и налоговой, хочет не только восстановиться в должности, но и перевестись в кресло руководителя налоговой службы Одесской области. Согласно приказу от №2094-0 от 21 декабря 2019 года, подписанного и.о. главы ГФС, по результатам получения негативной оценки при проверке служебной деятельности государственная служба Романа Криля остановлена, а сам он уволен с должности руководителя Николаевской таможни", - сообщают журналисты.

По информации издания, Криль обжаловал своё увольнение, используя "дружественные связи" с главой Николаевского окружного административного суда Виталием Брагаром. Отмечается, что он попал на должность начальника областной таможни в результате "договоренностей" и супружеской связи с бывшим нардепом Ириной Сусловой.

"Сейчас помочь занять место руководителя Одесской таможни Крилю помогает друг – генерал налоговой полиции Геннадий Лисовой. Покровители нацелены "укрепить" одесское направление и усадить в кресло начальника налоговой службы области проверенного и опытного в коррупционных схемах Криля. Тем более, что одесскую налоговую продолжает трясти скандал в связи с задержанием 13 января сотрудниками НАБУ и. о. начальника ГУ ГНС в Одесской области. Вместе с чиновницей, которую поймали во время передачи взятки прокурору, от должностей отстранили все руководство одесской налоговой", - говорится в расследовании.

Издание считает, что, если попытка уволенного из таможенной службы чиновника попасть на высокую должность руководителя Государственной налоговой службы Одесской области закончится удачно, "о реформах в фискальных органах Украины, и в этом регионе, как и о росте поступлений в государственный бюджет, можно забыть".

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