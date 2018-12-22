Россия перебросила в Крым более десятка истребителей

В субботу, 22 декабря в оккупированный Крым прибыло более десятка российских истребителей Су-27 и Су-30.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.
По его словам, самолеты приземлились на авиабазе "Бельбек" в Крыму.
Напомним, ранее сообщалось, что возле административной границы с оккупированным Крымом было замечено большое количество военной техники и солдат российской армии.
Кроме того, военная разведка в декабре зафиксировала значительные изменения в структуре российских войск на госгранице с Украиной.
Как сообщал "Апостроф", 20 декабря в оккупированном Симферополе, упал беспилотник с листовками "Слава Украине".