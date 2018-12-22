Серьезное ЧП в центре Львова: появились видео момента взрыва и новые фото

Появилось видео масштабного взрыва на проспекте Свободы во Львове.

Соответствующие видеокадры опубликовал в Facebook депутат горсовета Игорь Зинкевич.

"Проспект Свободы Львов возле Оперного, из слов свидетелей был хлопок и был пожар а затем взорвалась будка реберной, также отмечают пострадавшие. Есть один человек тяжелая (с осколками) и еще двое сильно обожженные", - говорится в сообщении.

Напомним, сначала загорелся один из домиков на ярмарке, затем раздались три взрыва. По предварительной информации взорваться могли баллоны с газом. Очевидцы заявляли о столбе огня после взрывов.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что на данный момент категорически запрещено использовать газовые баллоны.

После инцидента мэрия города приняла решение закрыть работу ярмарки до окончания расследования и решения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал "Апостроф", в России прогремел мощный взрыв в шахте.