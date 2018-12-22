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Супрун анонсировала революционное нововведение в аптеках

суббота, 22 декабря 2018, 17:11

Украинцы смогут возвращать в аптеки приобретенные лекарства с 1 января 2019 года.

Об этом сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает "РБК-Украина".

Также она озвучила ряд условий, при которых аптеки будут должны принимать приобретенные ранее лекарства.

"Когда аптека будет получать эти лекарства, они должны проверить, что они не были открыты, что они не были использованы и что ничего не было нарушено в регламенте самой упаковки и все остальное. Тогда в этом нет никакой угрозы", - сказала она.

Супрун рассказала, что сейчас министерство работает над реорганизацией Гослекслужбы, которая должна следить за лекарствами.

"Мы предоставляем им гораздо больше полномочий по инспекции. И они будут сами, региональные представители будут инспектировать, чтобы все это происходило правильно. И это большая ответственность на них, большая ответственность на аптеках", - сказала чиновница.

Как сообщал "Апостроф", ранее Супрун опровергла фейки о вакцинах в Украине.

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