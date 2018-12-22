​Взрыв во Львове: появилась свежая информация от полиции

Правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на рождественской ярмарке в центре Львова.

Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская, передает "Укринформ".

"По факту пожара на рождественской ярмарке во Львове правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет лишения свободы", - отметила Добровольская.

По ее словам, полицейские устанавливают причину возгорания, проводится досудебное расследование.

Как информирует Радио Свобода, в результате взрыва газового баллона и пожара на рождественской ярмарке во Львове пострадали четыре человека. Двое из них сейчас находятся в реанимации.

"Как сообщают источники в больнице, пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Состояние двух других людей удовлетворительное", - говорится в публикации.

Сейчас во Львове начинает работу комиссия с участием городских властей и представителей ГСЧС, чтобы решить, продолжать работу рождественской ярмарки и какие меры безопасности следует предпринять.

Как сообщал "Апостроф", появилось видео масштабного взрыва на проспекте Свободы во Львове.