Заряд бодрости: в сети высмеяли абсурдное фото боевиков на Донбассе

Боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

Его опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

На снимке можно увидеть боевика, снятого возле надписи со словами: "Когда ты умрешь, всем будет *охуй". В этой фразе, заключен, по сути, весь смысл участия российских наемников в военном конфликте на Донбассе.

"Заряд бодрости и оптимизма", - прокомментировал снимок сам блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду. Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.