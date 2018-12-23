Бандеровец Ди Каприо едет в Крым: в сети жестким видео высмеяли жизнь в оккупации

В сети появилось новое жесткое видео о жизни в аннексированном Крыму.

Соответствующее видео опубликовано на странице Ху*вый ЮБК в Twitter.

В главной роли ролика фигурирует Ди Каприо, который играет роль настоящего бандеровца, который прибыл в аннексированный Крым, где "предатели родной страны считают себя героями".

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Россией Крыму готовятся к Новому году довольно странным образом, о чем сообщают в уличных объявлениях.

Помимо этого ранее в сети высмеяли фото "стада коренных" крымчан. Помимо этого, в сети также высмеяли антискрепный дерибан в оккупированном Крыму.

Кроме того, в оккупированом Крыму местный житель нарисовал на стене дома украинский и российский флаги, которые символизируют "единство братских народов".

Также о ситуации с оккупацией Крыма и о перспективах его возвращения читайте в материале "Апострофа": Украина не сможет вернуть Крым самостоятельно - генерал.