Бандеровец Ди Каприо едет в Крым: в сети жестким видео высмеяли жизнь в оккупации

В сети появилось новое жесткое видео о жизни в аннексированном Крыму.
Соответствующее видео опубликовано на странице Ху*вый ЮБК в Twitter.
В главной роли ролика фигурирует Ди Каприо, который играет роль настоящего бандеровца, который прибыл в аннексированный Крым, где "предатели родной страны считают себя героями".
Крым . Новый триллер о Крыме pic.twitter.com/Ovab92acYS— Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 22 декабря 2018 г.
Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Россией Крыму готовятся к Новому году довольно странным образом, о чем сообщают в уличных объявлениях.
Помимо этого ранее в сети высмеяли фото "стада коренных" крымчан. Помимо этого, в сети также высмеяли антискрепный дерибан в оккупированном Крыму.
Кроме того, в оккупированом Крыму местный житель нарисовал на стене дома украинский и российский флаги, которые символизируют "единство братских народов".
Также о ситуации с оккупацией Крыма и о перспективах его возвращения читайте в материале "Апострофа": Украина не сможет вернуть Крым самостоятельно - генерал.