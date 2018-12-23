Оккупанты в Крыму придумали "зверский" заменитель боярышника

В Крыму трое местных жителей изобрели и сбывали алкоголь из антисептика для животных.

Об сообщает "пресс-служба" Севастопольского городского суда.

"С учетом обстоятельств преступления, и отсутствия судимостей членов группы приговорили к условным срокам лишения свободы: организатора – к трем с половиной годам, двух его сообщников – к трем годам. Также на подсудимых наложены штрафы в общей сумме 700 тысяч рублей (более 280 тысяч гривен, - прим. ред.), до выплаты которых судом сохранен арест, наложенный на автотранспортные средства. Изъятый при обыске алкоголь и средства производства суд постановил уничтожить", – говорится в сообщении.

Уточняется, что основным ингредиентом этого алкогольного напитка был антисептический раствор для наружного применения, приобретенный в ветеринарном магазине.

"Как установила экспертиза, произведенный в кустарных условиях алкоголь содержал различные примеси, в том числе метанол, сивушные масла и не был предназначен для употребления в качестве пищевого продукта", – добавляют в пресс-службе.

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