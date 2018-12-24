Go home moscovite: сеть повеселил украинский бан для известного певца из России

Сеть повеселил отказ во въезде в Украину российскому певцу Виктору Салтыкову.

Комментаторы в Twitter напомнили, что артист ранее неоднократно бывал в оккупированном Крыму, посетовав, что он его нужно было депортировать и запретить въезд в страну.

Кроме того пользователи сети высмеяли претензии Салтыкова и его намерения подавать в суд на украинские власти.

Также комментаторов разгневало то, что Салтыков говорил "на Украину". Часть из них заявила, что вовсе не знает, что это за певец и недоумевало, почему он "известен".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украину не пустили еще несколько российских журналисток.