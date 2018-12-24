Мольфарка раскрыла главную тайну 2019 года: кто станет президентом Украины

Наступающий 2019 год станет для Украины годом новых реформ и свершений, а президентом станет "достойный человек".

Об этом заявила мольфарка и целительница Елена Стеценко, передает ТСН.

"Следующим президентом станет действительно достойный, красивый человек", - уверена она.

Стеценко утверждает, что культура в 2019 году будет процветать, поскольку в Украине "есть деятели, которые выдвинут на первый план свои достижения".

"Украину будут воспринимать здоровым, интересным, качественным государством, которое несет счастье и мир на всей земле", - добавила мольфарка.

Как сообщал "Апостроф", ранее был озвучен шок-прогноз для гривны на 2019 год.