На Украину идет циклон: появился актуальный прогноз погоды на Рождество

В ночь на Рождество по григорианскому календарю, 25 декабря, циклон пойдет по территории Украины дальше на юго-восток.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже в Рождественскую ночь Юг, большая часть Центра и Восток Украины окажутся в сложных погодных условиях: сильные осадки, штормовой ветер и налипание мокрого снега.

Днем 25 декабря на Севере и Западе будет небольшой снег.

Температура понизится до также небольшого мороза. В результате этого на дорогах будет гололед.

В Киеве 25 декабря ожидается днем -2 -5 градусов, снег и гололед.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в новогоднюю ночь в Киеве ожидается мокрый снег и небольшой мороз.