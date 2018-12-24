Не наша: в Крыму заволновались из-за неправильной звезды на елке

В оккупированном Россией Крыму пожаловались на звезду на главной елке Феодосии.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Хочется узнать,почему на городской елке уже какой год католическая (похожа на розу ветров)звезда,а не наша пятиконечная звезда?просто очень интересно понять, анон, админа с наступающими праздниками", - написал житель полуострова.

В сети тем временем со смехом отреагировали на его слова.

"Крым. Феодосийской ватнице звезда на ёлке показалась неправильной. Должна быть, как на башнях Кремля", - пишет блогер.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось новое жесткое видео о жизни в аннексированном Крыму. В главной роли ролика фигурирует Ди Каприо, который играет роль настоящего бандеровца, который прибыл в аннексированный Крым, где "предатели родной страны считают себя героями".