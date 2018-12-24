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​Под Житомиром случилось смертельное ДТП: среди семерых пострадавших трое детей

понедельник, 24 декабря 2018, 19:45

24 декабря в Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб человек, еще семеро, среди которых трое детей, госпитализированы в медицинские учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

ДТП с участием двух автомобилей произошла сегодня около 15:30 на автодороге Выступовичи – Житомир – Каменец-Подольский, близ села Денишев.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель Астра", 41-летний житель Киева, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2104" под управлением 26-летнего жителя Житомира", – говорится в сообщении.

В результате аварии погиб пассажир "ВАЗ" – 31-летний житель областного центра. Водителей обоих транспортных средств, пассажиров "Опеля", 35-летнюю киевлянку и 38-летнюю жительницу Хмельницкой области, а также трех детей в возрасте от 6 до 9 лет с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения.

"Сейчас на месте ДТП продолжает работать полиция. Все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП, устанавливаются", – сообщили в ГУНП.

Как сообщал "Апостроф", на известном горнолыжном курорте Украины – Драгобрат произошло ДТП с участием местного бизнесмена, в котором серьезно пострадала девушка. При этом, ЧП хотят замять.

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