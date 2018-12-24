На Драгобрате местный бизнесмен переехал девушку: в сети просят о помощи

На известном горнолыжном курорте Украины – Драгобрат произошло ДТП с участием местного бизнесмена, в котором серьезно пострадала девушка. При этом, ЧП хотят замять.

Об этом рассказала Anna Launets в Facebook.

"Вчера вечером (23 декабря, - прим. ред.) на Драге (Драгобрат, - прим. ред.) водитель ратрака переехал девушку, она в реанимации, состояние тяжелое. Есть опасения, что местная полиция не станет заниматься делом с должным рвением: водитель - местный бизнесмен, девушка - киевлянка, наша подруга", - написала она.

На данный момент пострадавшая находится в реанимации Рахова (город в Закарпатской области). Несмотря на тяжелое состояние девушки, полиция пока даже не зарегистрировала дело.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Закарпатской области чиновник в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, в результате чего одна из них скончалась, вторая - получила тяжелые травмы.