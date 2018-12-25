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Стоит трехэтажный вой: в сети истерика вокруг фото "елки победы" у оккупантов в Крыму

вторник, 25 декабря 2018, 22:04

В оккупированном Россией Крыму установили необычную елку, пользователи сети посмеялись над таким решением.

Об этом пишут в социальных сетях.

"Крым. Новогодняя елка в оккупированной Алуште. Теперь это моя любимица. На ватных пабликах стоит трехэтажный вой от вида этой елки", - написал блогер "КРЫМский бандеровец".

В СМИ Крыма пишут, что эта елка высотой 5 метров совсем новая – ее купили в этом году и установят впервые. Бюджету города она обошлась в 175 тысяч рублей (около 70 тысяч гривен). Как отмечают в администрации Алушты, главными требованиями к новой елке были не только красота, но и устойчивость, так как на набережной постоянно дуют сильные ветры.

"В этом году город также приобрёл новые украшения для ёлки. Крупные светящиеся игрушки – всего их 18, общей стоимостью 121 тысяча рублей – были изготовлены по спецзаказу: их дизайн разработан под алуштинский регион – с морской тематикой. Также на игрушках изображена главная достопримечательность города – башня Алустон", - говорится в сообщении.

В сети пользователи посмеялись и написали комментарии, описав елку.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму пожаловались на звезду на главной елке Феодосии.

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