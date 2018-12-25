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Циклон еще поерепенится: синоптик предупредила украинцев о новых снегопадах и заморозках

вторник, 25 декабря 2018, 14:05

В среду. 26 декабря, на большей части территории Украины продолжится снег, ветер и метели.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, вслед за предыдущим, в Украину придет очередной атмосферный фронт, связанный с северным циклоном.

"26 декабря в западных, северных областях, а до конца суток среды в большинстве областей Украины снова посыпет снегом, усилится ветер, будут подвывать метели. На Западе снег будет смешиваться с мокрым снегом и кое-где дождем. Ветер будет западного и северо-западного направления, умеренный, до сильного... Кто хочет мороза - пожалуйста. Ближайшей ночью ожидается -2-9 градусов. Завтра днем на Левобережье 1-6 градусов, на Правобережье 0 + 3 градуса", – пишет Диденко.

В ночь на 26 декабря циклон также "еще поерепенится".

В Киеве 26 декабря выпадет снег, возможны метели. Ночью в столице будет -5-7 градусов, но днем потеплеет до плюса.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в новогоднюю ночь в Киеве ожидается мокрый снег и небольшой мороз.

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