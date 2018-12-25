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УПЦ (МП) сделала громкое заявление по поводу переименования

вторник, 25 декабря 2018, 11:59

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не собираются менять название и будут обращаться в Конституционный суд.

Об этом сказал председатель юридического отдела церкви протоиерей Александр Бахов в интервью сайту УПЦ МП.

"Законопроект №5309, который уже стал законом, в тексте не имеет упоминания об Украинской Православной Церкви и не содержит никаких конкретных формулировок о том, кто и как должен называться. Это уже будет определять соответствующий орган государственной власти после вступления в силу закона. Поэтому, меня, мягко говоря, удивляют высказывания некоторых политиков, СМИ, которые начинают искажать официальное название УПЦ, утверждая, что УПЦ уже не существует, или, что она якобы стала РПЦ в Украине. Это не соответствует действительности", - заявил он.

Бахов утверждает, что закон не лишает Украинскую православную церковь Московского патриархата ее названия, потому что решение об изменении названия церкви принимается ее руководящим органом – Собором, а не Верховной Радой.

"Прежде всего, нужно дождаться, чтобы закон вступил в силу, после этого в течение месяца Министерство культуры Украины проводит религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций и в случае, если будут установлены обстоятельства, которые подпадают под действие этого закона, то Минкультуры через «Урядовый курьер» и письменно информирует религиозные организации о необходимости внести в свой устав изменения и подать на регистрацию в срок не позднее трех месяцев. Для религиозных общин (приходов) установлен срок девять месяцев, для всех других религиозных организаций (епархии, монастыри, миссии и т.п.) четыре месяца с даты вступления в силу этого закона. В случае, если в течение этого времени не внесли изменения или не подали на регистрацию устав, религиозная организация не теряет своей регистрации и не прекращает своего существования, просто устав в той части, где определяется полное название религиозной организации теряет силу", - сказал Бахов.

Он подчеркнул, что УПЦ МП понимает, что этот закон направлен против нее, и собирается защищаться всеми законными способами.

"Нами было направлено обращение к Президенту Украины — применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался. Кроме, этого, так, как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд. Думаю, что после вступления в силу этого закона и начало его реализации на практике, даст нам более широкое понимание правозащитных действий", - сказал Бахов.

Как сообщал "Апостроф", глава информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) архиепископ Климент назвал принятый украинским парламентом закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата "популистским".

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