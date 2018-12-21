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​В Раде пояснили, чем опасен для УПЦ (МП) отказ сменить название

пятница, 21 декабря 2018, 09:21

Храмам УПЦ (МП), которые в течение трех месяцев не переименуются в Российскую православную церковь, аннулируются регистрации.

Об этом сообщил нардеп от "Народного фронта", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, а также соавтор принятого законопроекта №5309 об изменении названия УПЦ (МП) на РПЦ Сергей Высоцкий, передает издание "ГОРДОН".

"Министерство культуры в течение месяца должно изучить вопрос. Церквам, центры или руководители которых находятся в стране-агрессоре, дают три месяца на изменении устава. В своем названии они должны четко указать страну-агрессора. Если через три месяца они не переименуются, им аннулируют регистрацию. Зная, как эти люди держатся за свои приходы, золото, машины и коттеджи, они постараются затянуть процесс.

Как вариант, начнут судиться. Конечно, они могут попробовать поплевать против ветра, но от этого будет хуже только им самим. Так они настроят против себя еще больше людей. Будут раскручивать тему, что Российская церковь не хочет признавать себя таковой. Но все прекрасно понимают, что это Русская церковь. Даже те люди, которые являются ее прихожанами", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что УПЦ (МП) потеряла свою каноничность.

"Я надеюсь, что многие священнослужители московской церкви перейдут в Православную церковь Украины. Ранее они могли оставаться в УПЦ МП, исходя из ее каноничности. Но сейчас она уже не каноническая. И упрямые путинофилы, которые останутся в Русской церкви в Украине, будут членами неканонической структуры.

Вопрос украинских лавр, конечно, можно решить и силой. По какому праву их будет контролировать РПЦ? Другое дело, что нам не нужно насилие, никто не хочет никого брать и выкидывать на улицу. Думаю, со временем все больше приходов по своей воле перейдет в единую церковь. Удерживать украинские святыни вечно они не смогут", - резюмировал Высоцкий.

Как сообщал "Апостроф", глава информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) архиепископ Климент назвал принятый украинским парламентом закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата "популистским".

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