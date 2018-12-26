​В Украине выпал метровый слой снега: фото

По состоянию на утро 26 декабря в Украине на снеголавинном посту Драгобрат зафиксировано высоту снежного покрова в 106 сантиметров.

Об этом сообщает украинская снеголавинная станция в Facebook.

"На Сл Пожежевская: температура воздуха: -8,1° С, ветер: северный 8 м/с, порывы 10 м/с, облачно, поземка. Высота снежного покрова составляет 35-99 см, снег вьюжный, нестабилен. Лавиноопасно. На Сл ПЛАЙ: температура воздуха: -5,4° с, ветер: северный 8 м/с, порывы 10 м/с, туман, снег. Высота снежного покрова составляет 17-73 см, снежный покров закреплен хорошо и стабильно", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что на снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -10,3° С. Высота снежного покрова составляет 106 см.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине синоптики обещают осадки в виде снега, из-за коллапса на дорогах в результате непогоды некоторые трассы перекрыли.