Главари Крыма устроили себе праздник "русского мира" с Дедом Морозом: опубликовано видео

Российские оккупанты в аннексированном Россией Крыму устроили себе новогодний праздник в лучших традициях "русского мира".

Соответствующее видео в сообществе Vitauskas в Twitter.

"Оккупированный Крым превращается, превращается, превращается... в палату номер шесть. А местные гауляйтеры уже ничем не уступают пациентам Госдуры. Будьте осторожны, психотропное оружие "русский мир" освобождает не только от вымышленных фОшистов, а и от реальных мозгов в головах", - говорится в подписи к видео.

Оккупированный Крым превращается, превращается, превращается... в палату номер шесть. А местные гауляйтеры уже ничем не уступают пациентам Госдуры. Будьте осторожны, психотропное оружие "русский мир" освобождает не только от вымышленных фОшистов, а и от реальных мозгов в головах pic.twitter.com/GQT44xzkFw 26 декабря 2018 г.

В сети также не остались равнодушными к кадрам.

Как сообщал "Апостроф", в сети "бушует" истерика вокруг фото "елки победы" у оккупантов в Крыму. Кроме того, оккупанты в Крыму придумали "зверский" заменитель боярышника. Так, в Крыму трое местных жителей изобрели и сбывали алкоголь из антисептика для животных.