Ледяной ад: появилось новое видео гигантской пробки на трассе Киев-Харьков

Украинских водителей просят воздержатся от поездок в сторону Полтавы и Харькова связи с погодным "апокалипсисом", образовавшимся на трассе "Киев-Харьков".

Об этом сообщается в чате dtp.kiev.

"Киев-Харьков. Граница Киевской и Полтавской областей. Фуры не пускают, дорога местами сплошной лед. Если нужно ехать в сторону Полтавы/Харькова, рекомендовал бы воздержаться хотя бы еще день", - говорится в сообщении.

Напомним, на трассе "Киев-Харьков" в пробке и снеговом "плену" застряли тысячи автомобилей. Такой коллапс на дороге произошел из-за сильного снегопада, который начался еще во вторник, 25 декабря. Спасатели помогают людям выбраться из снеговых заносов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился уточненный прогноз погоды на Новый год.