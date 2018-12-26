Заблокированы тысячи авто: появились фото и видео "апокалипсиса" на трассе Киев-Харьков

В Полтавской области на трассе движение все еще заблокировано из-за снегопада.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

На трассе Киев-Харьков в пробке и снеговом "плену" застряли тысячи автомобилей. Такой коллапс на дороге произошел из-за сильного снегопада, который начался еще во вторник, 25 декабря. Спасатели помогают людям выбраться из снеговых заносов.

Напомним, в результате непогоды перекрыты множество дорог по всей Украине. В связи со снегом "Укравтодор" мобилизовал все силы, чтобы обеспечить проезд на дорогах страны. Ликвидацией последствий непогоды занимаются 3000 работников-дорожников и около 1900 единиц техники.

Как сообщал "Апостроф", снегопады по всей стране прогнозировали синоптики еще в начале недели. По их данным, Украину накрыл циклон, который принес осадки в виде снега.