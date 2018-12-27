В Украину идет циклон Uta: синоптик дала актуальный прогноз до Нового года

В пятницу, 28 декабря в Украину придет циклон Uta, который принесет с собой дожди и мокрый снег за исключением восточных областей.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Дожди - потому температура воздуха в течение дня составит 0 + 5 градусов. Разве что в восточных областях 0-3 градуса мороза. А ночью на Востоке даже -3-7 градусов. Мокрый снег создает налипание мокрого снега, поэтому всем путешественникам - особое внимание на дорогах!" – пишет она.

Что касается Киева, то здесь ожидается дождь, мокрый снег.

"Соответственно, под ногами и колесами будет невесть что. Температура воздуха будет колебаться около нуля", - добавляет Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился уточненный прогноз погоды на Новый год.